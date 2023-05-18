Almanya'daki Türk gazetecilerin gözaltına alınmasının detayları ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:21

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:24

Alman polisinin Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine düzenlediği baskında gözaltına alınan Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ın serbest bırakılmasının detayları ortaya çıktı.

Alman medyası, ofiste yapılan aramanın "kişisel verilerin tehlikeli bir şekilde yayılması" şüphesiyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Polislerin, gazetecilerin evlerine düzenledikleri operasyon sırasında diğer şeylerin yanı sıra elektronik cihazlar ve telefonlara da el koyduğu bildirildi.

Darmstadt'taki sorumlu savcılık, Deutsche Presse-Agentur'a (DPA) yaptığı açıklamada "herhangi bir tutuklama olmadığını, ancak her iki gazetecinin de özel konutlarının arandığını" aktardı.

Alman yetkililerin, soruşturmaların devam ettiğini belirterek, soruşturmaya dair detaylı bir bilgi vermediği kaydedildi.

Alman Gazeteciler Birliği, güvenlik makamlarını gecikmeksizin ofise yönelik düzenlenen operasyona açıklık getirmeye çağırdı.

Yetkililerin, gazetecileri tam olarak neyle suçladıklarını hızlı ve kapsamlı bir şekilde açıklığa kavuşturması gerektiğini belirten Alman basını, "Şeffaflık, Türkiye'den gelen suçlamalara karşı tek etkili araçtır" diye yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Frankfurt polisi, Çarşamba günü sabah saatlerinde Sabah gazetesinin Avrupa'daki merkezine baskın düzenleyerek gazetenin Almanya temsilcisi İsmail Erel ile haber müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre tutuklama, Sabah Avrupa'nın, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'daki yapılanmasına ilişkin yaptığı bir haberlerle ilgili. Resmi olmayan bilgilere göre baskını, Sabah Avrupa'nın, FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Almanya'daki ikametgahıyla ilgili yayınladığı bir makale tetikledi. Güven'in ailesiyle birlikte yaşadığı Babenhausen'deki evin fotoğrafına, yakın zamanda gazetenin ön sayfasında yer verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin, Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın, özgür basına yönelik bu eyleminin, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu belirtilirken Almanya'da gerekli girişimlerin yapıldığı, konunun bugün Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a iletildiği belirtilmişti.