Almanya'dan Çin'e tepki: Uygurların haklarına saygı duyulsun
Almanya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan haklarına saygı duyulması ve keyfi gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması için Çin yönetimine çağrıda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma ilişkin açıkladığı rapordan memnuniyet duyduğu bildirildi.
Açıklamada, "Çin hükümetini, derhal yürürlüğe girecek şekilde, Sincan'daki herkesin insan haklarına tam saygı duymaya çağırıyoruz. Keyfi gözaltına alınan tüm kişiler gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır. Çin hükümetini, Çin'deki en ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili iddiaların bağımsız bir şekilde soruşturulmasına izin vermeye bir kez daha çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Raporun titizlikle hazırlandığı vurgulanan açıklamada, Sincan'da yaygın bir biçimde en ağır insan hakları ihlallerinin yapıldığı; bunun Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklar açısından insanlığa karşı işlenen suçların belirtileri olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.
Video Haberler
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!