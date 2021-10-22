Almanya’dan Erdoğan’ın 'Kavala açıklamasına' tepki: “Not ettik”

22 Ekim 2021 Cuma, 15:28

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Kavala’nın serbest bırakılması için ortak bir bildiriyle çağrı yapan 10 büyükelçi Dışişleri’ne çağrılmıştı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, olağan basın toplantısında soru üzerine, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’un da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçileriyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

“NOT ETTİK”

Demmer, Erdoğan’ın büyükelçileri Türkiye’de ağırlamak istemediği ve bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ilettiği yönündeki haberleri "not ettiklerini" açıkladı.

Ulrike Demmer ayrıca Alman Hükümeti’nin, büyükelçilerin Osman Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’ için yaptıkları çağrının arkasında durduğu mesajını da verdi.

"POZİSYONUMUZDA DEĞİŞLİK YOK"

Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, AİHM’in Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ve Alman Hükümeti’nin bu kararın uygulanmasına verdiği desteği hatırlattı, "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok" dedi.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz’un Türkiye’den ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruyu ise Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger yanıtladı.

Burger, "Şu anda Türkiye’deki diplomatik mevcudiyetimize ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır" demekle yetindi.

NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Soros artığı" olarak nitelendirdiği Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak açıklama yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerini sert ifadelerle hedef almıştı.

Türkiye’nin uluslararası yükümlülük ve milli kanunlarını hatırlatan, bu bağlamda AİHM kararlarını uygulayarak Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen 10 ülke büyükelçi için Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" diye konuşmuştu.

Kaynak: DW Türkçe