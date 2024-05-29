Almanya'dan Kosova kararı: Görev süresini uzattı

Almanya, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nde (KFOR) bulunan askerlerinin görev süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:16
Almanya'dan Kosova kararı: Görev süresini uzattı
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Bakanlar Kurulu, KFOR'daki Alman askerlerinin görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı alırken personel sayısını 400 olarak sınırlandırdı.

Kosova'da halihazırda görev yapan Alman askeri sayısının 290 olduğu kaydedildi. Bakanlar Kurulu kararının Federal Meclisin onayından geçmesi gerekiyor.

Alman ordusu 12 Haziran 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor. Kosova'da 28 ülkeden toplam 4 bin 800 asker görev yapıyor.


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