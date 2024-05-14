Kosova'dan Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği'ne ziyaret engeli

Kosova makamları, Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği Porfirije'nin ülkeyi ziyaret etme talebini reddetti.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:04
Kosova'dan Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği'ne ziyaret engeli
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Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki İpek Patrikliğini ziyaret etmek isteyen Patrik Porfirije'nin talebinin reddedilmesiyle ilgili gerekçeler sıralandı.

Bakanlık açıklamasında, "Sırbistan, Brüksel Anlaşması'nı ihlal etmeye devam ettiği, devlet yetkililerimizin Sırbistan'a ziyaretlerine izin vermediği, entegrasyon ve tanınma süreçlerinde uluslararası alanda Kosova Cumhuriyeti'ne karşı kampanyalarına son vermediği, Kosova Cumhuriyeti ve temsilcilerine yönelik nefret söylemi ve tehditler kullanmaya devam ettiği sürece bizim tarafımızdan da ziyaretlere izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sırbistan'ın, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini engellemek için bakanlar grubu oluşturduğuna dikkat çekildi ve bu yaklaşımını sürdürdüğü müddetçe bu tür ziyaretlere izin verilmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca Sırbistan'a karşılıklı ziyaretler konusunda karşılıklılık ilkesiyle hareket etme çağrısında bulunuldu.

SPC tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Patrik Porfirije'nin Kosova'ya girişine izin verilmemesinin "kabul edilemez" olduğuna yer verildi.

Açıklamada, Kosova hususunda etkisi olan herkese, "Sırp Patriğinin, piskoposların ve din adamlarının hareket özgürlüğünün ve ülkedeki Sırp halkının insan haklarının ihlalini durdurmak için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.


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