Almanya'dan Ortadoğu uyarısı: Şiddet sarmalına sürüklenme riski var

Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:53

Güncelleme: 29.09.2024 - 10:53

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in son saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Alman ARD kanalına yaptığı açıklamada, "Tüm Lübnan'ın istikrarsızlaşması riski var ve bu hiçbir şekilde İsrail'in güvenliğinin yararına değil" dedi.

İsrail hava saldırılarının ABD, Fransa, Almanya ve bölgesel ortaklarının Lübnan-İsrail sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunmasının ardından geldiğine işaret eden Baerbock, "Her şeyden önce durumun son derece tehlikeli olduğunu söylemeliyim. Tüm bölgenin mutlak bir şiddet sarmalına sürüklenme riski var" diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı, "Lübnan'daki terör hedeflerini vurmanın askeri mantık açısından uygun görülebileceğini" ancak siyasi güvenlik açısından bakıldığında son saldırıların İsrail'in kendisi için ciddi riskler doğurabileceğini savundu.

Bakan Baerbock, bu saldırıların, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin İsrail'in kuzeyinde güvenliği yeniden tesis etme ve yaklaşık 80 bin İsraillinin evlerine dönmesini sağlama hedefini de baltalayabileceğini belirtti.

Baerbock, "Eğer bu durum şimdi bir yangını tetiklerse bu 80 bin kişi evlerine dönemeyecek çünkü tüm sınır bölgesi daha da güvensiz hale gelecek. Bu nedenle New York'taki çağrım, Amerikalı, Fransız ve Suudi mevkidaşlarım gibi, bu ateşkese şimdi ihtiyacımız olduğu ve bunun için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimiz yönündeydi" ifadelerini kullandı.