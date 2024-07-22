Almanya'dan Rusya'ya çağrı: Ciddiye alması gerekiyor
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü ciddiye almasını istedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu rapor bağlayıcı olmasa bile, İsrail hükümetinin bu raporu ciddiye alması ve her şeyden önce iki devletli çözümün önünü açması yerinde olacaktır" dedi.
UAD'nin sadece Orta Doğu'daki durumla ilgili olarak değil, aynı zamanda iki devletli çözümle ilgili olarak da uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu açıkça ortaya koyan yol gösterici bir rapor yayımladığına dikkati çeken Baerbock, "Bugün burada, Brüksel'de, Avrupalılar olarak bu rapora yakından bakma fırsatına sahibiz. Rapordan önce de İsrail hükümetinin yerleşim politikasının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün önünde engel teşkil ettiği zaten açıktı" dedi.
İsrail'den iki devletli çözümün önünü açmasını isteyen Baerbock, "Zira Filistinlilerin ve İsraillilerin gelecekte barış içinde bir arada yaşayabilmelerinin tek garantisi budur" ifadesini kullandı.
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