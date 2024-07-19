Almanya hükümeti: Sibel saldırı olduğuna dair kanıt yok

Global ölçekte meydana gelen bilgi işlem arızaları sebebiyle açıklama yapan Almanya hükümeti, kritik altyapının etkilendiğini ancak olayın siber saldırı olmadığını belirtti.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:01
Almanya hükümeti: Sibel saldırı olduğuna dair kanıt yok
Abone Ol google-news

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi açıklamasında şunları belirtti;

“Halihazırda dünya çapında çok sayıda sektörde BT kesintileri yaşanıyor. Kritik altyapıların operatörleri de dahil olmak üzere Almanya'da da etkilenen şirketler var.

GÜVENLİK ÇÖZÜMÜNDE HATALI GÜNCELLEME

Bunun nedenlerinden biri, Crowdstrike (Falcon) üreticisine ait bir BT güvenlik çözümünün hatalı bir şekilde güncellenmesidir. Bu çözüm, daha sonra arızalanan çok sayıda başka BT hizmeti tarafından da kullanılıyor. BSI'dan alınan bilgiye göre, etkilenen çözümün üreticisi, etkilenenlerin uygulaması gereken bir geçici çözüm bildirmiştir.

YAPILANDIRMA HATASI

Buna ek olarak Microsoft, Microsoft Azure çözümünde bir yapılandırma hatası olduğunu ve bunun da dünya çapında bir etkiye sahip olduğunu bildirmiştir.

SİBER SALDIRI DEĞİL

Etkilenen şirketlerin açıklamalarından elde edilen mevcut bilgi durumuna göre, bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.”


Almanya haberleri siber saldırı haberleri windows haberleri

İlgili Haberler

Crowdstrike nedir? Microsoft neden çöktü?

Crowdstrike nedir? Microsoft neden çöktü?
Microsoft çalışanlarının iPhone kullanmasını istiyor

Microsoft çalışanlarının iPhone kullanmasını istiyor
İstanbul Havalimanı'nda 'küresel kesinti' tedirginliği

İstanbul Havalimanı'nda 'küresel kesinti' tedirginliği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler