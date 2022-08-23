Almanya'dan Rusya'ya suçlama: Emperyalist savaş yürütüyor

23 Ağustos 2022 Salı, 17:38

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna halkının, ülkelerini savunma konusunda olağanüstü cesaret gösterdiğini belirtti.

Olaf Scholz, "(Ukraynalıların) Azimleri ve cesaretleri tüm dünyada takdir ediliyor. Hukukun değil güçlünün sözünün geçtiği, büyük güçlerin isterlerse daha küçük devletleri yutabileceği bir dünyayı reddediyorlar" diye konuştu.

Scholz, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ve son zamanlarda daha fazla Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimlerinin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altını çizerek, "Uluslararası toplumun, Rusya'nın, Ukrayna topraklarını yasa dışı, emperyalist olarak ilhakını asla kabul etmeyeceğini bir kez daha net bir şekilde vurgulamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını "zorla entegre etme" girişimini kınadıklarını vurgulayarak, "Mesajımız açıktır. Ukrayna topraklarının bazı kısımlarının statüsünü değiştirmeye yönelik herhangi bir göstermelik referandum veya diğer girişimler asla tanınmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, Kiev yönetimine, Alman hükümetinin Ukrayna'ya mali ve askeri destek sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdi.

Scholz ayrıca, "Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanarak, modern hava savunma sistemleri, roketatarlar, insansız hava araçlarına karşı yeni silahlar ve tonlarca mühimmatın yer aldığı yeni bir yardım paketini devreye aldıklarını aktardı.