Almanya'dan 'tahıl koridoru' mesajı: Artan gıda krizinde bir umut ışığı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını değerlendirdi.
Christofer Burger, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemini vurgulayarak, "İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır" dedi.
Burger, ilk gemiyi diğer gemilerin de takip etmesinin önemli olduğunu belirterek, "Aynı zamanda alternatif güzergahlar konusunda yoğun olarak çalışıyoruz" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.
Anlaşma kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Trablus Limanı'na gideceği kaydedilmişti.
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