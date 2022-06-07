Almanya'dan Türkiye'ye mesaj: Ankara vazgeçilmez bir ortak
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Türkiye’yi "vazgeçilmez bir ortak" olarak niteledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacağı ve 10 Haziran’a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye’yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklamada yaptı.
Annalena Baerbock, "Türkiye’ye yapacağım ziyaret beni vazgeçilmez bir ortağa ve başka hiçbiriyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan bir ülkeye götürüyor" diyerek, Almanya’da milyonlarca insanda "bir Alman bir de Türk kalbinin attığını", bunun bir sorun olarak görüldüğü dönemlerin geride kaldığını belirtti.
Baerbock, "Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Baerbock, her yakın ilişkide olduğu gibi Türk dostlarıyla açık konuşacağını belirterek, "NATO'nun önemi ve (ittifakın) Finlandiya ve İsveç'in kabulüyle güçleneceği hakkında, Putin'in sistematik tahıl savaşından çıkış yolları ve tüm dünyadaki insanlara yeniden umut veren Türkiye’nin arabuluculuğu hakkında ve Türkiye’de elbette büyük, kısmen temel uyuşmazlıkların olduğu konulara da değineceğim" ifadesini kullandı.
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