Almanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

Almanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 19:00

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi. 


Etiketler: #Dışişleri Bakanı #Almanya #ziyaret

İlgili Haberler

Almanya, silah ihracatını artırdı: Türkiye kaçıncı sırada?

Almanya, silah ihracatını artırdı: Türkiye kaçıncı sırada?
Almanya’da yabancı işçi sayısı 10 yılda 2 kat arttı, Türkler danışmanlık şirketlerinin kapısını çaldı

Almanya’da yabancı işçi sayısı 10 yılda 2 kat arttı, Türkler danışmanlık şirketlerinin kapısını çaldı
2025 Almanya erken seçim ne zaman yapılacak? Almanya neden erken seçime gidiyor?

2025 Almanya erken seçim ne zaman yapılacak? Almanya neden erken seçime gidiyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler