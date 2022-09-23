Almanya'dan Ukrayna'ya askeri destek: 6 Gepard uçaksavar tankı tedarik etti
Almanya, Ukrayna'ya 6 adet Gepard uçaksavar tankı tedarik etti.
Almanya, Ukrayna'ya askeri destek kapsamında yeni silahlar hibe etti.
Almanya, 6 Gepard uçaksavar tankını Ukrayna'ya tedarik etti.
Tedarik kapsamında yaklaşık 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ve 3 bin adet 155 mm mermi de sevk edildi.
Almanya Savunma Bakanı Bakan Christine Lambrecht, dün yaptığı bir açıklamada, Alman tanklarının Ukrayna'ya "çok hızlı bir şekilde" teslim edilebilmesi için çalıştıklarını, Yunanistan ve Slovenya ile yeni gönderilecek silahlar konusunda "diyalog" halinde olduklarını dile getirdi.
Lambrecht ayrıca, ülkesinin, Ukrayna'ya askeri yardım kapsamında ek topçu sistemleri ve çok namlulu roketatar sistemi (ÇNRA) tedarik edeceğini de sözlerine ekledi.
30 ADET GÖNDERİLMESİ PLANLANDI
Almanya, daha önce Ukrayna'ya 30 adet Gepard uçaksavar silah sistemi ve 60 bin adet mühimmat teslim edilmesinin planlandığını açıklamıştı. Bu kapsamda Ukrayna askerlerine, Almanya’da eğitim verileceği bildirilmişti.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ilk Gepard uçaksavar tanklarını Temmuz sonunda Almanya'dan teslim aldıklarını duyurmuştu.
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