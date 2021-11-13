Kabil'deki görüntüler tartışma yaratmıştı... Almanya’dan ‘Taliban’ açıklaması

13 Kasım 2021 Cumartesi, 15:07

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede görevli Alman vatandaşları ile Alman kurumları için çalışmış olan yerel görevlilerin tahliyesinde güçlükler yaşayan Alman hükümetinden tahliyelerle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Rheinische Post ile General Anzeiger gazetelerine açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'ya sığınma hakkı verilmiş olan binlerce Afgan’ın ülkeden tahliye edilmesini sağlamak için Taliban ile müzakereler yürütüldüğünü açıkladı.

Maas, "Biz Taliban ile de konuşuyoruz çünkü Almanya'ya sığınma hakkı bulunan binlerce Afgan ülkeyi terk etmeyi bekliyor" dedi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesi ve havadan tahliyelerin sona ermesinin ardından Berlin'in Pakistan yönetimi ile iş birliği halinde 2 bin eski yerel görevli ile insan hakları savunucusunun Pakistan üzerinden kara yoluyla Almanya'ya getirildiğini açıklayan Maas, "İran üzerinden dahi insanları Almanya'ya getirebildik" diye konuştu.

KOMŞU ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ağustos ayının sonunda Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'a gitmiş ve bu ülkelerde gerçekleştirdiği görüşmelerde Alman hükümetinin sığınma sözü verdiği Afganların tahliye edilmesi için sınırların açılması konusunda taleplerini dile getirmişti.

Ancak Maas, kara sınırları üzerinden bu ülkelere girişin hala mümkün olmadığına dikkat çekti. Bakan, "Yürütülen görüşmeler herkesle aynı şekilde sonuç vermiyor. Özbekistan ve Tacikistan üzerinde geçişler çok zor" dedi. Heiko Maas ayrıca, Afganistan'dan yeniden yolcu uçakları ile tahliyelerin başladığını ve bunun süreci hızlandırmasını umduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATMIŞTI

Taliban'ın ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Batılı ülkeler, buradaki görevlileri ile yerel Afgan çalışanları ülkeden çıkarmak için tahliye misyonları başlatmış, ülke dışına kaçmak isteyen Afganların Kabil Havalimanı'ndaki görüntüleri büyük tartışma yaratmıştı.

Alman hükümeti de tahliye misyonunun iyi organize edilemediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuş, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, daha sonra yaptığı açıklamalarda Afganistan'daki durumun değerlendirilmesinde hata yapıldığını kabul etmişti.

-DW Türkçe