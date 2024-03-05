Almanya'nın Aachen kentinde silahlı bir şahıs hastanedekileri rehin aldı

Almanya'nın Aachen kentinde bir şahıs hastanedeki 15 kişiyi rehin aldı. Aachen polisi olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 00:11
Almanya'nın Aachen kentinde silahlı bir şahıs hastanedekileri rehin aldı
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Almanya'nın Aachen kentinde bulunan bir Luisen Hastanesi'nde eli silahlı bir şahıs 15 kişiyi rehin aldı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan Aachen Polisi,  "olası bir tehdit edici durum" açıklamasına yer verdi. Hastanenin bir katı temizlenirken rehineleri kurtarmak için çalışmalar sürüyor.


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