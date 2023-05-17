Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 16:56

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

NE OLMUŞTU?

Frankfurt polisi, Çarşamba günü sabah saatlerinde Sabah gazetesinin Avrupa'daki merkezine baskın düzenleyerek gazetenin Almanya temsilcisi İsmail Erel ile haber müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldı. Baskında cep telefonları ve bilgisayarlara el kondu. Alman basını, gazetecilerin evlerinde de arama yapıldığını duyurdu. Türk basınında, başka şehirlerde de gözaltılar olduğunun bildirilmesine karşın bu iddia henüz doğrulanmadı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütleri Alman makamlarıyla temasa geçerek iki gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti. Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin tutuklanmasının basın özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğunu ve bu durumun Alman makamlarına iletildiğini söyledi. Gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin üst düzey görüşmeler halen devam etmekte.

Alman medyasında yer alan haberlere göre tutuklama, Sabah Avrupa'nın, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'daki yapılanmasına ilişkin yaptığı bir haberlerle ilgili. Resmi olmayan bilgilere göre baskını, Sabah Avrupa'nın, FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Almanya'daki ikametgahıyla ilgili yayınladığı bir makale tetikledi. Güven'in ailesiyle birlikte yaşadığı Babenhausen'deki evin fotoğrafına, yakın zamanda gazetenin ön sayfasında yer verilmişti.