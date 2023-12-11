Altı eşli fenomenden bekaret itirafı: Zorbalığa uğradım

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:18

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:18

2022 yılında kilisede gerçekleşen bir düğün töreniyle hayatını aynı anda 8 kadınla birleştiren Brezilyalı sosyal medya fenomeni Arthur O Urso yıllar içinde 2 eşinden ayrılma kararı vermişti. Şimdilerde 6 karısıyla birlikte aynı evde yaşayan Urso aşk hayatına dair yaptığı itirafla adından yeniden söz ettirmeyi başardı.

"ÇOK ZORBALIĞA UĞRADIM"

İlk cinsel ilişkisini 18 yaşını geçtikten sonra yaşadığını itiraf eden Urso, "O zamanlar çok utangaçtım ve bu sorunla baş etmekte çok zorluk çekiyordum. Aşırı kilolu bir gençtim, çok zorbalığa uğradım ve bu beni bir süre engelledi. Hayatımın aşkını arıyordum. Bir miktar romantizm ve korku vardı. Birçok kişi beni görünüşümden dolayı reddetti." dedi.

Mynet.com'da yer alan habere göre, arkadaşlarının kendisini zorla bir motele götürdüğünü söyleyen Urso ilk cinsel deneyimini ise, "Arkadaşlarım tarafından arabanın bagajına bindirilip bir motele götürüldüm ve ancak orada ilişki yaşadığım kadınla tanıştım. Büyük bir korku yaşadım ama iyiydi. Antrenmanlara başladım ve özgüvenimi kazandım. Beni olduğum gibi seven ve kabul eden altı kadının yanında yaşamama şaşmamalı. Onlara ve dönüştüğüm erkeğe aşığım" diye konuştu.