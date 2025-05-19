'Altın klozet' hırsızlığı davasında sanık serbest kaldı

İngiltere'de Blenheim Sarayı'ndan çalınan 18 ayar altın klozetle ilgili davada, sanıklardan biri olan Frederick Doe, hapis cezasından kurtularak 21 ay ertelenmiş hapis ve 240 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

Doe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan ve yaklaşık 200 milyon TL değer biçilen altın sanat eserinin çalınması planında “aracı” rol oynadığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

14 Eylül 2019'da sabaha karşı, serginin açılışından yalnızca birkaç saat sonra bir hırsızlık çetesi, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki Blenheim Sarayı’na girmiş ve tam donanımlı, çalışır durumdaki altın klozeti yerinden sökerek çalmıştı.

Polis, sanat eserinin parçalanarak eritildiğini ve kısa sürede el altından satıldığını tahmin ediyor. Bugüne dek esere ya da altına dair hiçbir iz bulunamadı.

Oxford Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada savcı, Doe’nun ana faillerden biri olduğunu iddia etse de, Yargıç Ian Pringle bu görüşe katılmadı. Pringle, Doe’nun Londra’daki ünlü Hatton Garden kuyumculuk bölgesindeki bağlantıları nedeniyle planın içine çekildiğini söyledi.

Yargıç, Doe’ya hitaben “Siz bu cesur soygunun merkezindeki ana kişilerden biri değildiniz. James Sheen, Hatton Garden’daki meşru iş çevreleriniz nedeniyle sizi hedef aldı. Siz de aptalca bir şekilde yardım etmeyi kabul ettiniz” dedi.

“KARŞILIK BEKLEMEDEN YARDIM ETTİM”

Yargıç, Doe’nun herhangi bir kazanç beklentisi olmadan yardım ettiğine inandığını belirterek, “Beş buçuk yıldır her gün bu karardan pişmanlık duyduğunuzu tahmin ediyorum” dedi.

Doe, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“İyi niyetim suistimal edildi. Beni bu işin içine sürüklediler, asla bulaşmamam gereken bir şeye karıştım. Artık sadece evime dönmek ve ailemle vakit geçirmek istiyorum. Ben iyi bir insanım.”

Doe, destekçileriyle birlikte mahkeme binasından ayrılırken, arkadaşları “O iyi bir insan” diyerek onu alkışladı ve hep birlikte bir bara gidip kutlama yapacaklarını söyledi.