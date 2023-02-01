Alzheimer tedavisinde çığır açan gelişme

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:34

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:52

Avustralya ulusal bilim kurumundan bir ekip, Alzheimer hastalığı araştırmalarında yapay zekayı kullanarak önemli bir buluşa imza attı.

Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kuruluşu (CSIRO) Çarşamba günü, Queensland Teknoloji Üniversitesi ile birlikte nörodejeneratif hastalıklarda beyin atrofisini ölçen referans niteliğinde bir yöntem geliştirdiklerini ve bunun dünyada bir ilk olduğunu açıkladı.

Serebral atrofi; enfeksiyon veya travmatik yaralanma sonucunda sinir hücrelerinin ve hücrelerin iletişim kurmalarına yardımcı olan bağlantıların kaybı olarak biliniyor. Alzheimer dahil nörodejeneratif hastalıkları olan hastalarda, hastalığın ilerleyişi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) aracılığıyla ölçülebiliyor, ancak değişiklikler milimetre altı aralıkta olabiliyor ve bu da tespit edilmesini zorlaştırıyor.

CSIRO ekibi, gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini kullanarak, beynin Alzheimer'dan en çok etkilenen katmanı olan korteks bölgesinde önceden tanımlanmış nörodejenerasyon belirtileri olan beyin MRI'ları çekmeyi başarabildi.

CSIRO'nun Avustralya e-Sağlık Araştırma Merkezi'nden bir araştırmacı olan bilim insanı Filip Rusak konuyla ilgili basın açıklamasında, "Beyin görüntülerinde bu belirtiler ortaya çıkmaya başladığında, bunları gözlemlemek için son derece doğru yöntemlere ihtiyaç var, böylece daha geç değil daha erken ele alınabilirler" dedi.

Rusak, "Bu bulgulardan önce, Alzheimer hastalarında kortikal kalınlığı ölçmek için kullanılan çeşitli yöntemlerin hassasiyetini kesin olarak belirlemenin bir yolu yoktu" dedi.

Bu buluş sayesinde, araştırmacılar artık kortikal kalınlıktaki değişiklikleri 0,01 milimetreye kadar ölçmek için kullanılan yöntemlerin hassasiyetini test edebilecekler. Bu yöntemlerin daha iyi test edilmesi, Alzheimer'ın ve nörodejenerasyonu içeren diğer hastalıkların erken teşhisi için yeni teknolojilerin bulunmasını sağlayabilir. Ekip, bunu bunama ve diğer beyin hastalıklarını daha iyi anlamak için atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Rusak, "Bulgular, araştırmacıların bu iş için doğru araçları seçmelerine yardımcı olacak. Doğru araç, hastalığın ilerlemesini doğru bir şekilde değerlendirme şansını artırıyor" dedi.