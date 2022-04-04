Amazon işçileri şirket yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor
ABD merkezli şirket Amazon'un işçileri, çalışma haklarıyla ilgili şirket yönetimiyle görüşmeye hazırlanıyor.
ABD menşeili şirket Amazon’un New York deposundaki işçilerin kurdukları sendika, işçilerin hakları ile ilgili görüşmek için şirketle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin, Mayıs ayında başlaması talep edildi.
Amazon İşçi Sendikası, şirket yönetiminden, çalışanların iş kolunu değiştirmemesini ve işçilerin sendikal haklarına saygı duymasını istedi.
Amazon işçileri, cumartesi günü sandığa giderek sendikanın kurulması lehinde çoğunluk kurarak büyük bir zafere imza attı. Oylama, Amazon’un 27 yıllık tarihinde sendikal örgütlenme çabasının ilk başarısı oldu.
Kaynak: Duvar
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