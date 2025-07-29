Amazon ormanlarında misyonerlik: Halk, ses cihazlarıyla korkutuluyor

Brezilya'nın Peru sınırına yakın Javari Vadisi’nde yaşayan izole Korubo halkının eline, İncil ayetleri okuyan küçük bir elektronik cihaz ulaştı.

The Guardian’ın O Globo gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırmaya göre, bu cihazlar güneş enerjisiyle çalışıyor, internet ya da elektrik bağlantısı olmadan kullanılabiliyor ve üzerinde Amerikalı bir Baptist’in vaazlarının yer aldığı kayıtlar bulunuyor.

Brezilya hükümetinin kesin yasağına rağmen bölgeye dağıtılan cihazlar, ülkede izole halkların haklarını koruma altına alan 1987 tarihli politikalara doğrudan aykırı.

SESSİZ MİSYONERLİK VE GÜNEŞ ENERJİLİ SES CİHAZLARI

Korubo halkı gibi dış dünyayla teması oldukça sınırlı olan toplulukların yaşadığı bölgeler, Brezilya yasalarına göre yalnızca yerli halkların talebiyle dış bağlantıya açılabiliyor.

Ancak haberde, daha önce koronavirüs pandemisi sırasında mahkeme kararıyla bölgeden uzaklaştırılan ABD’li ve Brezilyalı bazı misyonerlerin tekrar bölgeye döndüğü belirtiliyor.

Söz konusu cihazlardan biri, In Touch Ministries adlı Atlanta merkezli Baptist bir kuruluş tarafından dağıtılan ‘Messenger’ adlı model.

Kuruluşun yöneticisi Seth Grey, bu cihazların genellikle ‘ulaşılamamış’ halklara bağışlandığını kabul etti ancak Javari Vadisi’ne yasal olarak girilmediğini savundu.

YASA DIŞI YAYILMA TAKTİKLERİ

Korubo halkının ölümcül savaş sopalarıyla bilindiği ve hâlâ dış dünyayla sınırlı temas halinde oldukları göz önünde bulundurulduğunda, bu tür dini müdahalelerin hem kültürel hem de sağlık açısından büyük riskler taşıdığı vurgulanıyor.

Yerel askeri polis yetkilileri, bölgede şüpheli drone uçuşları ve başka dini grupların (örneğin Yehova Şahitleri) faaliyetlerinden de haberdar olduklarını aktarıyor.

Federal savcılık adına bölgeyi izleyen Daniel Luís Dalberto ise dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor:

“Artık mesele bölgede kaç misyoner olduğundan çok, kullanılan yeni yöntemler. Bu, sessiz ve görünmez bir dini dönüşüm süreci. Mücadele edilmesi neredeyse imkânsız hale geldi.”