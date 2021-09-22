Amazon’dan aşıya teşvik: 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobil ödülü
Jeff Bezos'un kurucusu olduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, aşıya teşvik için 8 depo çalışanına 40 bin dolarlık otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye verdi.
Amazon, çalışanlarını aşılanmaya teşvik etmek için sekiz depo çalışanını otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye ile ödüllendirdi. Şirket, "Amazon Vest Life" hesabındaki bir Instagram gönderisinde, dört depo çalışanı ve bir Whole Foods çalışanına, Covid-19 aşısı olduklarını kanıtladıktan sonra 40 bin dolar değerinde otomobil verildiğini duyurdu.
NTV’de yer alan habere göre, geçen hafta ise üç depo ve Whole Foods çalışanına aşılandıkları için 100 bin dolar nakit para ödül verildi.
Bununla birlikte Amazon, ağustos ayında Covid-19 aşısı olan çalışanlarını ödüllendirmek ve çekinenleri aşı yaptırmaya teşvik etmek için bir çekiliş başlattığını duyurmuştu. Amazon'un bildirdiğine göre, bu ay 21 Ekim'e kadar yaklaşık 2 milyon dolar değerinde toplam 18 ödül verilecek.
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