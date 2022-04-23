Amber Heard'ün davalık olduğu eski eşi Johnny Depp'i taklit ettiği öne sürüldü

23 Nisan 2022 Cumartesi, 17:07

Kısa bir süre evli kalan 35 yaşındaki akrist Amber Heard ve 58 yaşındaki Johnny Depp’in evliliklerinden çok boşanma süreçleri kamuoyunun ilgisini çekti.

Duruşmanın her yönü medya tarafından yoğun bir şekilde ele alındı ve her iki yıldızın duruşma günlerinde ne giydiği, psikolojik durumları ve sorulara yanıtları dünyanın dört bir yanından geniş bir hayran kitlesi tarafından sosyal medyada analiz edildi.

Heard'ün, Depp'in daha önceki duruşmalarda giydiği kıyafetlere benzer kıyafetler giymesi dikkat çekti. Öyle ki Depp'in 11 Nisan'da taktığı broş ile Heard'ün 13 Nisan tarihli duruşma da aksesuar olarak tercih ettiği broş da neredeyse aynı.

Bazı kullanıcılar, Heard’ün "kafa karıştırmak" için Depp’in daha önce giydiği kıyafetlere benzeyen kıyafetleri kasten seçtiğine inanıyor.

İşte, o fotoğraflar:

Depp, 13 Nisan - Heard, 14 Nisan

Depp, 11 Nisan - Heard, 12 Nisan

NE OLMUŞTU?

Depp, eski eşi Amber Heard'ün aile içi istismar mağduru olduğunu iddia ettiği bir makalenin ardından itibar karalaması iddiasıyla tazminat davası açmıştı. Virginia'da görülen ve yedi haftaya kadar sürmesi beklenen davanın ilk duruşması 12 Nisan'da başladı.

BBC Türkçe servisine göre, Amber Heard'ün savunma ekibi, Depp'in açtığı davayı "yok etme" amaçlı olarak niteledi. 58 yaşındaki Depp, taciz iddialarını reddetmiş ve eski karısına 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Buna karşılık asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Heard ise karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti.