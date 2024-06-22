Ameliyata erkek olarak girdi, kadın olarak çıktı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 14:22

Güncelleme: 22.06.2024 - 14:22

Hindistan'un Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Muzaffarnagar kentinde bir adam, cinsiyet değiştirme ameliyatına girmesi için kandırıldığını iddia ederek, "Kendime geldiğimde bana bir erkekten bir kıza dönüştürüldüğüm söylendi" dedi.

Yaşanan olay, ülke çapında öfke patlamasına yol açarak, Hindistan'da önde gelen çiftçi birliklerinden Bharatiya Kisan Birliği tarafından protesto edildi.

Olay Mansoorpur'daki Begrajpur Tıp Fakültesinde meydana geldi. Sanjak köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Mücahit, 3 Haziran'da Omprakash adlı bir adam tarafından kandırıldığını iddia etti.

İddiaya göre, Omprakash, tıp fakültesindeki doktorları Mücahit'in cinsel organlarının çıkarılmasını ve zorla cinsiyet değiştirilmesini içeren bir ameliyat yapmaya ikna etti.

Omprakash'ın son iki yıldır kendisini tehdit ve taciz ettiğini iddia eden Mücahit, Omprakash'ın eşliğinde hastane personelinin anestezi uyguladığı ve cinsiyet değiştirme operasyonunu gerçekleştirdiği iddia edilen tesisi ziyaret etti.

Mücahit, "Beni buraya getirdi ve ertesi sabah ameliyat oldum. Kendime geldiğimde bana bir erkekten bir kıza dönüştürüldüğüm söylendi" dedi.

İddiaya göre, Omprakash ona artık onunla yaşamak zorunda kalacağını ve ailesinden ya da toplumundan kimsenin artık onu kabul etmeyeceğini söyledi. Omprakash ayrıca, Mücahit'in babasını vurmakla ve aile arazisindeki payına el koymakla da tehdit etti.

Mücahit, "Bana, 'Seni bir erkekten bir kadına dönüştürdüm ve şimdi benimle yaşamak zorundasın' dedi. Bir avukat tuttum ve senin için bir mahkeme nikahı hazırladım. Şimdi babanı vuracağım ve senin payına düşen araziye benim adım verilecek ve sonra onu satıp Lucknow'a gideceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ BİRLİĞİNDEN TEPKİ GELDİ

Olaya tepki olarak, Bharatiya Kisan Birliği lideri Shyam Pal liderliğindeki BKU çalışanları tıp fakültesinde bir protesto düzenleyerek Omprakash ve olaya karışan doktorlar hakkında derhal işlem yapılmasını talep etti. Polis, göstericilere, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğine dair güvence verdi.

Pal'a göre bu olay, hastanedeki organ kaçakçılığıyla ilgili daha büyük bir soruna işaret ediyor. Pal, hastanede organ alımı ve cinsiyet değiştirme için bireylerin rızası olmaksızın hedef alan bir şebekenin faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Pal, "Bu çok talihsiz bir durum. Vücut parçalarının satıldığını belirtiyor ve bu yasadışı işin derhal durdurulmasını istiyoruz. Hastane yönetimi ve bu suçu kolaylaştıranlar da dahil olmak üzere bu işe karışan herkes sorumlu tutulmalı ve cezalandırılmalıdır" dedi.

Pal, Mücahit'in babasının polise şikayette bulunduğunu ve bunun da Omprakash'ın tutuklanmasına yol açtığını söyledi. Pal, polisi gevşek tutumu nedeniyle eleştirerek, daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulundu. Pal ayrıca, bu travmatik olaydan hayatı ciddi şekilde etkilenen Mücahit için tazminat talep etti.

Polis memuru Ramashish Yadav, "Aile ve protestocular tarafından ortaya atılan tüm iddialar kapsamlı bir şekilde soruşturulacak ve suçlu bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır" dedi.

Polis, Omprakash'ı tutuklamanın yanı sıra olaya karışan hastane personelini de soruşturuyor.