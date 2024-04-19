Ameliyatla beyinden çıkarıldı: Metrelerce uzunluğunda

Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:45

Güncelleme: 19.04.2024 - 11:45

Kırgızistan'ın Celal-Abad bölgesinden bir kız çocuğu, şiddetli baş ağrısından şikayet ederek hastaneye gitti.

Doktorlar, 8 yaşındaki çocuğa emar (MR) çektiklerinde hayrete düştü. MR çekimlerinde çocuğun beyninde "büyük ve yabancı bir kitle" tespit edildi.

İlk başta beyinde tümör olduğu tahmin edilirken, yapılan incelemelerin ardından ortaya tamamen farklı bir durum çıktı.

Kırgızistan'ın en saygın Nörologlarından biri olduğu belirtilen Kırgız Beyin Cerrahları Derneği Başkanı Mamytov önderliğinde bir doktor ekibi, çocuğu Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde ameliyat etti.

Doktorlar, çocuğun kafasını açtıklarında beyin taramasında gördükleri kütlenin neredeyse bir metre uzunluğunda bir saç olduğunu keşfettiler.

Kırgız Sağlık Bakanlığı, ülkede merak uyandıran ameliyata ilişkin, "Saçın ventrikülün dibinde bir kökü vardı ve prenatal gelişimdeki bir anormallikten kaynaklanıyor olabilir. Saçın daha fazla büyümesi hastanın sağlığı için bir tehdit oluşturacaktı" açıklamasında bulundu.

Doktorlar, çocuğun beynindeki saçın, anormal derecede anne karnında oluştuğunu söyledi.