Üç günde üç ameliyat geçiren Özgür Özel taburcu oldu
5 Nisan'da ses tellerinden ameliyat edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ve bugün de gözlerinden mercek ameliyatı oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin yapılan partisinden açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir."
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