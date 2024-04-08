Üç günde üç ameliyat geçiren Özgür Özel taburcu oldu

5 Nisan'da ses tellerinden ameliyat edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ve bugün de gözlerinden mercek ameliyatı oldu.

ANKA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:17
Üç günde üç ameliyat geçiren Özgür Özel taburcu oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin yapılan partisinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir."


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