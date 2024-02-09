Amerika kıtasının en büyük hapishanesi: 'Buradan kaçmak imkansız'

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin inşa ettirdiği devasa hapishaneye gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:41
Amerika kıtasının en büyük hapishanesi: 'Buradan kaçmak imkansız'
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Haberde, başkent San Salvador'a 75 kilometre mesafedeki Tecoluca kasabasındaki bir vadide yer alan mega hapishane "Bukele'nin Alcatrazı" diye nitelendi. 

Bukele'nin çetelere karşı mücadele kapsamında geçen yıl şubatta açılışını yaptığı Terör Muhafaza Merkezi yaklaşık 166 hektarlık alana kuruldu. 

Haberde, mega hapishanedeki distopik atmosfer şöyle anlatıldı: 

"Burada hava hiç kararmıyor. Yapay ışık, hücreleri ve iç avluyu günün 24 saati aydınlatıyor. Mahkumlar tavana kadar yığılmış demir yatakların metal kaplamaları üzerinde uyuyor. Kapalı devre kamera sessiz bir Tanrı gibi onları izliyor."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ayrıca hapishanede çatal ve bıçak kullanmanın yasak olduğu, mahkumların yemekleri elleriyle yediği, kendilerine günde 30 dakika yürüme süresi tanındığı ve bu sırada elleriyle ayaklarından kelepçeli tutuldukları yazıldı.

Haberde, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin, üzerinde dikenli tellerin yer aldığı 60 santimetre kalınlığında ve 3 metre yüksekliğinde 4 duvarla çevrili olduğu belirtildi. Buna ek olarak özel çakıllı zeminlerin kaçmaya kalkışacak mahkumları ele vereceğine dikkat çekildi.

"KAÇMAK İMKANSIZ"

Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen hapishane müdürü, devasa yapının maksimum güvenlikli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kaçmak imkansız. Bu psikopatlar tüm hayatlarını burada parmaklıklar ardında geçirecek."

El Pais, 40 bin kişilik hapishanenin 8 bölümden oluştuğunu fakat yetkililerin içeride kaç kişinin tutulduğuna dair bilgi paylaşmayı reddettiğini de aktardı. 

"Ülkedeki en tehlikeli mahkumlar burada parmaklıklar ardında. Kelepçeyle giren bir daha asla dışarı çıkamıyor" ifadelerine yer verilen haberde, onlarca cinayetten sorumlu tutulan bazı suikastçıların 700 yıl hapis cezası aldığına dikkat çekildi. 

Diğer yandan Bukele, 4 Şubat'taki seçimleri açık farkla kazanarak liderliğini pekiştirdi. El Salvador Yüksek Seçim Mahkemesi, son açıklamasında devlet başkanı seçiminde kullanılan oyların yüzde 70'inin sayıldığını, Bukele'nin de oyların yüzde 85,22'sini aldığını duyurdu.

Bukele'nin rakiplerinden solcu Farabundo Martí Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FMLN) adayı Manuel Flores oyların yüzde 6,09'unu alırken, muhafazakar Milliyetçi Cumhuriyetçi İttifak'ın (ARENA) adayı Joel Sanchez ise yaklaşık yüzde 5,36 oranında oy topladı. Parlamento seçimlerinde verilen oylarınsa henüz yüzde 5'i sayıldı. Fakat burada da Bukele'nin kurucusu olduğu Yeni Fikirler Partisi (Nuevos Ideas) önde gidiyor.


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