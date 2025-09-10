Amerikalı şarkıcı D4vd'nin Tesla’sında çürümüş ceset bulundu!

ABD’li şarkıcı D4vd, Los Angeles’ta yaşanan şoke edici bir olayla gündeme geldi. Şarkıcının adına kayıtlı Tesla aracının içinde parçalanmış ve çürümüş bir ceset bulundu. Polis, cesedin D4vd’ye ait olmadığını ve sanatçının olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

TMZ’nin aktardığı bilgilere göre, Los Angeles Polisi (LAPD), D4vd’ye aracının otoparka çekildiğini ve içinde bir ceset bulunduğunu resmi olarak bildirdi. Sanatçının olaydan habersiz olduğu ve gelişmeleri şaşkınlıkla öğrendiği belirtildi.

Olay, ölüm soruşturması kapsamında ele alınırken, aracın D4vd’ye ait olmasına rağmen kendisinin olayla doğrudan bağlantısı olmadığı vurgulandı. Yetkililer, aracın çalınmış olabileceği veya başka kişiler tarafından kullanıldığı ihtimallerini değerlendiriyor.

Aracın içinden çıkarılan cesedin kimliği henüz açıklanmadı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti, adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.

D4VD KİMDİR?

ABD’li genç şarkıcı David Anthony Burke, sahne adıyla d4vd, müzik dünyasında kısa sürede büyük başarı elde etti. 28 Mart 2005 doğumlu Burke, müziğe annesinin telif hakkı ihlali uyarısıyla YouTube videoları üzerinden başladı.

2022 yılında yayınladığı “Here with Me” ve “Romantic Homicide” single’ları TikTok’ta viral olarak büyük ilgi gördü ve şarkıcının Darkroom ve Interscope Records ile anlaşmasına yol açtı.

d4vd, 2023 yılında bir dizi albümün yanı sıra Petals to Thorns ve The Lost Petals adlı iki uzunçalar yayımladı. Bunlardan ilki, beş farklı bölgede listelere girdi. 2024 yılında ise Billboard Hot 100 listesine giren üçüncü teklisi “Feel It” dahil olmak üzere beş yeni single çıkardı.

Genç sanatçının ilk stüdyo albümü Withered, 25 Nisan 2025 tarihinde dinleyicilerle buluştu. d4vd, kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak yükselen yıldızlar arasında yerini aldı.