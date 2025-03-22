Amerika'nın Sesi Trump yönetimine dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından bütçe ve personel sayısı düşürülen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) çalışanları, kararı "hukuka aykırı" bularak dava açtı.

Amerika'nın Sesi Trump yönetimine dava açtı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:32

Voice of America çalışanları ve bazı medya örgütleri, basın kuruluşunun Trump yönetimi tarafından hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD yönetiminin söz konusu kararını "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle dava ettiklerini bildiren çalışanlar, bu karardan geri dönülmesini talep etti.

Dava dosyasında, "Dünyanın çoğu yerinde önemli bir tarafsız haber kaynağı yok oldu" ifadesi kullanıldı.

TRUMP'TAN VOA KARARI

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Kararda VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.

Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı belirtilmişti.


Etiketler: #Voice of America #VOA Türkçe #Donald Trump

İlgili Haberler

ABD medyası: Başkan Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor

ABD medyası: Başkan Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor
Dünya Türkiye'deki protestoları böyle gördü: 'Yasağa meydan okuyorlar...'

Dünya Türkiye'deki protestoları böyle gördü: 'Yasağa meydan okuyorlar...'
RAND Corporation'dan kritik analiz:

RAND Corporation'dan kritik analiz: "NATO, Türkiye ile ilişkisini yeniden tanımlamalı"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler