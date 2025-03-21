Dünya Türkiye'deki protestoları böyle gördü: 'Yasağa meydan okuyorlar...'

BBC

Türkiye’de yasağa rağmen protestolar ikinci gece yeniden patlak verdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride Türk çevik kuvvet polisiyle çatıştı. Polis, 20 Mart 2025 tarihinde Ankara'daki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

İstanbul polisi, dört günlük protesto yasağına rağmen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ikinci gecesinde de göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakiplerinden biri olan ve laik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi İmamoğlu'nun, bu hafta içinde 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olarak açıklanması bekleniyordu.

Çarşamba günü İmamoğlu, aralarında yolsuzluk ve terör örgütlerine yardım etmek gibi suçlamaların da bulunduğu gerekçelerle gözaltına alınan 106 kişiden biriydi.

O tarihten itibaren Türk yetkililer, sosyal medyada "kışkırtıcı" paylaşım yaptıkları gerekçesiyle onlarca kişiyi tutukladı.