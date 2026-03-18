Amfibi hücum gemisi bölgeye ilerliyor: ABD deniz piyadeleri İran yolunda

Orta Doğu’ya deniz piyadeleri ve asker taşıdığı değerlendirilen ABD Donanması’na ait USS Tripoli savaş gemisinin, bölgeye ilerlerken Singapur açıklarındaki Malakka Boğazı’na yaklaştığı bildirildi. Geminin hareketliliği, salı günü denizcilik takip verilerine yansıdı.

CNN’in incelediği AIS gemi takip verilerine göre, amfibi hücum gemisi USS Tripoli, salı sabahı Güney Çin Denizi’nin güneybatı ucunda yer alan Singapur’a yaklaşmış durumda.

ABD Donanması gemilerinin çoğu zaman AIS sinyallerini kapalı tuttuğu, ancak Singapur çevresi gibi yoğun deniz trafiğinin bulunduğu bölgelerde güvenli seyir için bu sistemin açık kullanılabildiği belirtildi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, USS Tripoli ile Orta Doğu’ya ilave deniz piyadeleri sevk edilecek. Söz konusu birliklerin, Japonya’nın Okinawa Adası’nda konuşlu bulunan ve yaklaşık 2 bin 200 personelden oluşan 31. Deniz Piyade Sefer Birimi’nden (31st MEU) gönderildiği aktarıldı. Haberde, Pentagon’un bu birliğe intikal emri verdiği bilgisine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’la yürütülen savaş kapsamında Orta Doğu’da halihazırda yaklaşık 50 bin ABD askerinin bulunduğunu açıkladı.

CNN’e konuşan yetkililer de söz konusu birliğin Ortadoğu’ya gönderildiğini doğrularken, tam olarak nereye konuşlandırılacağı ya da hangi görevde kullanılacağı konusunda ayrıntı paylaşmadı.

'HIZLI MÜDAHALE GÜCÜ' OLARAK BİLİNİYOR

Deniz Piyade Sefer Birimleri; komuta, kara muharebe, hava muharebe ve lojistik unsurlarından oluşuyor.

Bu birlikler genellikle tahliye operasyonları, amfibi çıkarma görevleri, baskınlar ve hızlı askeri müdahale gerektiren operasyonlarda kullanılıyor. Bazı birliklerin özel operasyon kabiliyetine sahip olduğu da biliniyor.

Marinetraffic.com verilerine göre, “kimliği açıklanmayan bir ABD savaş gemisi” 11 Mart’ta Okinawa’dan ayrıldı, Güney Çin Denizi üzerinden ilerleyerek salı sabahı Singapur yakınlarına ulaştı. Yaklaşık 22 mil hızla seyreden geminin USS Tripoli olduğu değerlendiriliyor.

Japonya’nın Sasebo kentinde konuşlu bulunan USS Tripoli, yaklaşık 260 metre uzunluğunda ve 45 bin ton deplasmana sahip. Küçük bir uçak gemisine benzetilen savaş gemisi; F-35 hayalet savaş uçakları, MV-22 Osprey nakliye hava araçları ve askerleri kıyıya çıkarabilecek çıkarma unsurları taşıyabiliyor.

USS Tripoli normal koşullarda bir amfibi hazır görev grubunun amiral gemisi olarak görev yapıyor. Bu grubun genellikle USS New Orleans ve USS San Diego adlı çıkarma destek gemilerini de içerdiği belirtiliyor. Ancak salı günü denizcilik takip sitelerinde bu gemilerin USS Tripoli’ye eşlik ettiğine ilişkin net bir doğrulama yapılamadı.