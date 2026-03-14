Amsterdam’da Yahudi okulunda patlama

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir Yahudi okulunda meydana gelen patlama binada hasara yol açtı.

Olayın Yahudi toplumunu hedef alan bir saldırı olabileceği değerlendiriliyor.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, gece saatlerinde meydana gelen patlamanın Yahudi toplumuna yönelik hedefli bir saldırı olabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede ulaştığı bildirildi.

Yetkililer, okul binasında oluşan hasarın sınırlı düzeyde olduğunu belirtti.

Patlamada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Olay, Hollanda polisinin Rotterdam'daki bir sinagogun önünde kısa süreli bir yangına ve binada hasara yol açan bir patlamayı gerçekleştirdikleri şüphesiyle dört kişiyi gözaltına aldığını açıklamasından bir gün sonra meydana geldi.