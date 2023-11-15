Amsterdam’daki Schipol Havalimanı’nda 'Gazze'de ateşkes' çağrısı
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Schipol Havalimanı’nda bir araya gelen göstericiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Schipol Havalimanı’nda bir araya gelen göstericiler, oturma eylemi düzenledi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki gösteren göstericiler, ateşkes çağrısında bulundu. Bazı göstericiler ellerinde Filistin bayrakları sallarken, bazıları ise “Yahudiler soykırıma karşı”, “Özgür Filistin” ve “Gazze’yi bombalamayı durdurun” yazılı pankartlar açtı.
Göstericiler, sık sık "Ateşkes şimdi" sloganı attı. Protesto nedeniyle havalimanında uçuşlarda aksama olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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