Analist Şafak Mert: ‘Gerilimi Karabağ’daki gruplar artırıyor’
Ermenistan üzerine çalışmalar yapan analist Şafak Mert, bölgede yaşanan hareketliliği Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Paşinyan’ın, eleştirilen bir lider olsa da son dönemlerde Yerevan politikacıları içinde Bakû ile barışa en yakın duranlardan birisi olduğunu belirten Şafak Mert, gerilimi bölgede kendilerini “Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti” olarak adlandıran Ermenilerin tırmandırdığına dikkat çekti. Mert, “Buradaki Ermeniler, o bölgenin yerleşik Ermenileri değil. Suriye, ABD ve Fransa gibi ülkelerden sadece savaşmak için oraya gelen bir kesim. Bunlar, ‘Azerilere tek karış toprak vermeyeceğiz’ diyerek Türk düşmanlığı üzerine bir politika yürütüyorlar” diye konuştu. “Sınır çatışmalarının büyük çoğunluğu da Ermenistan ordusu tarafından başlatılmıyor, ordu içindeki bu gruplar tarafından yapılıyor” yorumunu yapan Mert, “Bunlar, emir komuta altındaki gruplar değil. Paşinyan da bunlara sahip çıkamıyor. Aliyev de bunları terörist olarak adlandırıyor. Ne zaman Ermeni tarafından bir atış görülürse Azerbaycan ordusu da İHA’larla, keskin nişancılarla, topçu silahlarıyla misliyle müdahale ediyor. Bölgede şu an yaşanan da bu” dedi.
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