Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışma

13 Eylül 2022 Salı, 21:12

Azerbaycan ile Ermenistan askeri birlikleri arasında çatışmalar yaşandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu" denildi.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor" ifadesi kullanıldı.

AZERBAYCAN: 50 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" açıklamasını yaptı.

ERMENİSTAN: ÖLEN 49 KİŞİ VAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la yaşanan çatışmalardaki yoğunluğun bu sabah azaldığını belirterek, "Ermenistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, an itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil" dedi.

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'ın Kasım 2020'de varılan anlaşmalara yönelik yaklaşımına katılmadıklarını söyleyen Paşinyan, "Ermenistan ve Azerbaycan dahil tüm bölge ülkelerinin bu yolları kullanacağı yaklaşımıyla yolları açmaya hazırız" diye konuştu.

Çatışmaların şiddetinin bu sabah azaldığını belirten Paşinyan, "Ermenistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, an itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil" dedi.

Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin gece saatlerinde toplanarak, sabah saatlerine kadar istişarelerde bulunduğunu ifade etti.

Toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) resmi başvuruda bulunulması kararı alındığına işaret eden Paşinyan, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri bir süre sonra aktaracağını söyledi.

AGİT’TEN “ÇATIŞMALARI DURDURUN” ÇAĞRISI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, “Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'in iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin görüşlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Rau, son 18 ayda taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik uzlaşı da dahil elde edilen kazanımlara bu tür çatışmalar zarar verdiği gibi çok sayıda sivilin yaşamını da riske attığını aktardı.

Rau, “Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli” görüşünü paylaştı.

AGİT Genel Sekreteri Schmid, daha fazla can kaybının önlenmesi için çatışmalara son verilmesi gerektiğini belirterek, Teşkilatın bölgede kalıcı barışın sağlanması için yardıma hazır olduğunu kaydetti.???????