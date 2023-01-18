Andrey Buravov: ‘Ukrayna Batı’nın silahını tercih etti’
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buravov, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelere dair sorularını yanıtladı.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, dün aralarında Cumhuriyet muhabirlerinin de olduğu basın mensuplarına yönelik düzenlediği etkinlikte, Rus gazeteci Andrey Medvedev’in hazırladığı ve Donbas’ta yaşananları konu alan “Kurtuluş” adlı belgesel filmin gösterimini yaptı. Ardından Başkonsolos Andrey Buravov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İlk olarak “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya lideri Vladimir Putin’e kalıcı ateşkes için arabuluculuğa hazır olduğunu söylemesini Rusya nasıl karşılıyor” sorusunu yorumlayan Buravov, “Samimi olarak barışı gerçekleştirmek isteyen bütün güçlerin gayretlerini takdirle karşılıyoruz” dedi.
BUÇA SONRASI DEĞİŞTİ
Geçen yıl Türkiye’de, Moskova ve Kiev temsilcilerinin görüşmelerini anımsatan başkonsolos, “Olumlu gelişen süreç bundan çok kısa süre sonra seyrini değiştirdi ve ünlü Buça olayı (sivil katliamının yaşandığı Ukrayna kenti) ortaya çıkarıldı. Bundan sonra Ukrayna her gün daha açık şekilde bu konuyu, Batı’nın yoğun silah yardımıyla çözme yönünde çabalamaya başladı” ifadelerini kullandı.
Buravov, Ukrayna’ya yönenlik “askeri kararın”, sekiz yıl boyunca Donbas halkına karşı gerçekleştirilen bombardıman ve baskılar gerekçesiyle alındığını vurgulayarak “Bu vatandaşlar, Kiev’de değiştirilen rejimi kabul etmeyenlerin oluşturduğu bir toplum olduğu için onlara karşı programlı baskılar uygulanmaya başlanmıştı. Durum farklı olsaydı, ‘özel harekâta’ gerek kalmazdı” dedi.
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