Anestesi uzmanı ilacın dozunu artırdı, ameliyat masasında tecavüz etti

14 Temmuz 2022 Perşembe, 13:53

Brezilya'da polis, anestezi uzmanı Giovanni Quintella Bezerra'nın anestezinin etkisindeki bir kadına tecavüze etmesi üzerine soruşturma başlattı. Polis, sezaryen doğum yapan kadına, ameliyat masasında tecavüz eden anestezi uzmanının ilk eylemi olmamasından endişeli.

GİZLİ KAMERAYLA YAKALANDI

The Sun Gazetesi’nde yer alan habere göre; zanlı, antestezi konusundaki tıp eğitimini 2 ay önce tamamladı ve Rio de Janeiro’da yer alan Hospital da Mulher hastanesinde işe başladı.

Hastane personeli zanlının katıldığı ameliyatlardan şüphelendi ve anestezi uzmanının son katıldığı doğuma gizli bir kamera yerleştirdi.

Gizli kamera görüntülerini izleyen hastane personeli, anestezist tarafından doğum yapan annelere gereğinden fazla ilaç verildiğini, ameliyat sonrasında da baygın haldeki kadınlara tecavüz ettiğini gördü.

İLK EYLEMİ OLMAYABİLİR

Anne doğum sonrası, yaşadıklarının halüsinasyon olduğunu düşündüğünü söyledi. Baba ise ameliyathaneden apar topar çıkarıldığını ve olanları televizyondan öğrendiğini söyledi.

Gizli kamera görüntülerinin ardından polis soruşturma başlattı.

Hastane personeli, Bezerra'nın aynı gün içerisinde iki ameliyata daha girdiğini söyleyince polis benzer vakaların olabileceğinden şüphelendi.

Hastane yönetimi tecavüze uğrayan kadının ailesine tam destek verdiklerini açıkladı.