Angela Merkel: Putin ile konuşulacak bir şey yok

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:26

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, "Berliner Ensemble" salonunda gazeteci Alexander Osang’ın sorularını yanıtladı ve 8 Aralık 2021'de görevini Olaf Scholz’a devrettikten sonra ilk kez kamuoyu önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Angela Merkel; Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisiyle ilgili sorulara cevap vererek, "Kendimi iyi hissediyorum. Genel olarak görev süremin bitiminden sonraki zamanın farklı olacağını düşünmüştüm. 24 Şubat ile bir dönüm noktası oldu ve bu beni de meşgul ediyor" dedi.

Merkel, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı kınayarak, "24 Şubat’ta Ukrayna’ya yapılan bu saldırının haklı çıkarılacak bir tarafı yok. Bu, hiçbir mazereti olmayan uluslararası hukuku ihlal eden vahşi bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Angela Merkel, Putin ile 2007 yılında Soçi’de gerçekleştirdiği buluşmayı anlatarak, Putin’in kendisi için Sovyetler Birliği’nin çöküşünün 20. yüzyılda meydana gelen en kötü şey olduğunu söylediğini aktardı.

Merkel, "Ben de ona bunun benim hayatımın şanslı bir durumu olduğunu söyledim. Böylelikle özgürlüğe ulaştım, bana zevk ve sevinç veren şeyleri yapabildim. Orada bu konuda büyük bir görüş ayrılığı olduğu açıktı. Bu görüş ayrılığı daha da gelişti. O yıllarda soğuk savaşın gerçekten sonlandırılması başarılmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Merkel ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasını "büyük bir hata" olarak nitelendirerek, "Bu savaşı engellemek için bir güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadı” diye konuştu.

MERKEL, RUSYA'YA KARŞI İZLEDİĞİ POLİTİKAYI SAVUNDU

Angela Merkel, görev süresi içinde neyi ihmal ettiğine ilişkin soruyu kendisine de sorduğunu belirterek, “Böyle bir trajediyi önlemek için daha fazlası yapılabilir miydi, önlenebilir miydi? Bu nedenle bunlar soruluyor ve elbette bu soruları kendime tekrar tekrar soruyorum” dedi.

Merkel, Başbakanlığı döneminde Rusya ve Ukrayna ile ilgili izlediği politikayı savunarak, "Şimdi bu yanlıştı diyebileceğim bir şey görmüyorum. Bu nedenle de özür dilemeyeceğim" ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca, görev süresi içinde Rusya’ya yönelik hoşgörülü davrandığına ilişkin değerlendirmeleri de reddederek, "Diplomasi başarısız olduğundan dolayı yanlış olmaz" değerlendirmesini yaptı.

'RUSYA İLE İLİŞKİLER KIRIM'IN İLHAKINDAN SONRA KÖTÜLEŞTİ'

Angela Merkel, Putin ile ilişkisinin 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinden sonra kötüleştiğini ve Putin’e karşı saf davranmadığını anlatarak, konuştuğu kişilere “Onun (Putin’in) Avrupa'yı yok etmek istediğini biliyorsunuz. Avrupa Birliği'ni (AB), NATO'nun ön aşaması olarak gördüğü için yok etmek istiyor" şeklinde uyarılar yaptığını aktardı.

Merkel, başbakanlık döneminde Rusya ile gerilimin tırmanmaması için yeterince çalıştığını, ancak bunun başarılamamasının üzücü olduğunu kaydetti.

'PUTİN İLE KONUŞULACAK BİR ŞEY YOK'

Angela Merkel, ülkede kurulan yeni hükümete dış politikada güvendiğini belirterek, “Mevcut federal hükümete güvenmemeyi bile düşünemiyorum” dedi.

Merkel, Putin ile görüşüp arabulucu olup olmayacağına ilişkin soruya, “Görev anlayışım, Alman hükümetinin benden yapmamı istemediği hiçbir şeyi yapmayacağım şeklindedir” cevabını verdi.

Merkel ayrıca, bu konuda Alman hükümetinin kendisiyle temasa geçmesini de beklemediğini aktararak, “Bunun şu anda herhangi bir yararı olacağı izlenimine sahip değilim. Bana göre şu anda konuşulacak çok şey yok, özellikle de Ukrayna olmadan” değerlendirmesinde bulundu.