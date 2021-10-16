Angela Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti
Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan, Huber Köşkü balkonunda Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı.
Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye veda ziyareti gerçekleştiriyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.
Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.
Görüşmelerin devamında, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Bunların yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de masaya yatırılacak.
İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.
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