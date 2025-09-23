Angelina Jolie: Artık ülkemi tanımıyorum

ABD’li oyuncu Angelina Jolie, İspanya’nın San Sebastián Film Festivali’nde yaptığı açıklamada, ülkesinde ifade özgürlüğüne yönelik tehditlerden endişe duyduğunu söyledi.

Jolie, “Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanımıyorum” dedi.

Sözleri, ABD’de Başkan Donald Trump’ın eleştirel medyaya baskısı ve muhafazakâr influencer Charlie Kirk’ün öldürülmesiyle ilgili yorumları nedeniyle sunucu Jimmy Kimmel’in programının askıya alınmasının ardından geldi.

“BİZİ BÖLEN HER ŞEY TEHLİKELİDİR”

Jolie, “Her yerde, kimden gelirse gelsin, kişisel ifade ve özgürlükleri sınırlayan ya da insanları bölen her şey çok tehlikeli. Çok ağır bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Oscar ödüllü oyuncu, Fransız yönetmen Alice Winocour imzalı “Couture” adlı filmle festivalde yer aldı.

Film, boşanma sürecindeki ve ciddi bir hastalıkla mücadele eden Amerikalı bir yönetmenin Paris Moda Haftası’nda yaşadığı aşkı konu alıyor. Jolie’ye Fransız aktör Louis Garrel eşlik ediyor.

“ANNEMİ DÜŞÜNDÜM”

Jolie, 2013’te genetik kanser riskini azaltmak için çifte mastektomi ve ardından yumurtalıklarının ve fallop tüplerinin alınması operasyonlarını geçirmişti. Bu nedenle karakteriyle kişisel bağ kurduğunu söyledi.

Gözleri dolarak konuşan oyuncu, annesine atıfta bulunarak, “Keşke benim kadar açık konuşabilseydi ve kendini yalnız hissetmeseydi. Kadın kanserleri çok özel, çünkü bu hastalık kadın olma duygumuzu da etkiliyor” dedi.