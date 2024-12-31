Angelina Jolie ve Brad Pitt 8 yıl sonra resmen boşanıyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:07

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:07

Jolie'nin avukatı James Simon, kararı ABD basınına duyurdu. Haber ilk olarak People dergisinde çıktı.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına göre Simon, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Angeline sekiz yıldan uzun süre önce sayın Pitt'ten boşanmak için dava açtı. Kendisi ve çocukları sayın Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri bıraktı ve bu süreçte ailesi için sükunet ve huzur bulmaya odaklandı. Bu, sekiz yıl önce başlayan ve hala süren uzun sürecin bir parçası. Açıkçası Angelina çok yorgun, ancak bu kısmın bitmesi içini rahatlattı."

Pitt'in avukatından konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

2014'te evlenen çiftin Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (19), Knox (16) ve Vivienne (16) adlı 6 çocuğu var.

49 yaşındaki Angelina Jolie, 61 yaşındaki Brad Pitt'e 2016'da boşanma davası açtı. Jolie, Pitt'in kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etti.

Pitt, Jolie'nin iddialarını reddetti ve Hollywood devleri arasında çocukların velayeti için hukuki çekişme başladı.

2021'de bir hakim ikisine de çocuklar üzerinde ortak velayet verdi.

Hayranları tarafından "Brangelina" olarak adlandırılan çift, 2005'te başrolü paylaştıkları "Bay ve Bayan Smith" filminin setinde tanıştı.

Pitt, daha önce Friends dizisi yıldızı Jennifer Aniston ile birlikteydi.

Angelina Jolie ise geçmişte Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller ile evlenmişti.

Jolie "Lara Croft: Tomb Raider", "Sahtekar", "Wanted", "Büyük İskender" ve "Aklım Karıştı" gibi filmlerde oynadı; 1999 yapımı "Aklım Karıştı" filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını aldı.

Brad Pitt'in filmografisinde ise "Dövüş Kulübü", "Truva", "12 Maymun" ve "Bir Zamanlar Hollywod'da" gibi yapımlar var.

Pitt, ünlü yönetmen Quantin Tarantino imzalı 2020 yapımı "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmindeki rolüyle En iyi Yardımcı Oyuncu Oscarı'nı kazanmıştı.