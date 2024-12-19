Angelina Jolie'den duygusal açıklama: 'Çocuklarım acı çektiğimi gördü'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:29

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:29

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, merakla beklenen Maria filmi için heyecanı artırırken, BBC'ye yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti.

Oscar yarışının güçlü adaylarından olan Jolie, filmdeki zorlu sürecine ve çocuklarıyla olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIM ACI ÇEKTİĞİMİ GÖRDÜ"



Jolie, Maria filminin setinde oğulları Maddox ve Pax’ın yapım asistanı olarak çalıştığını belirtti.



Filmin zorlayıcı sahneleri sırasında yaşadığı acıların, çocukları tarafından fark edildiğini ifade etti.







Jolie, "Oynadığım karakter çok acı çekiyor ve çocuklarım elbette beni birçok şey yaşarken gördü. Ancak genellikle bir ebeveynin çocuğundan sakladığı acıların çoğunu görmemişlerdi" dedi.

"BANA ÇAY GETİRİRLERDİ, SARILIRDIK"



Jolie, oğullarının çekimlerdeki zor anlarını fark ettiklerini ve kendisine destek olduklarını söyledi. "Bana çay getirirlerdi, sarılırdık" şeklinde duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bu süreç sayesinde çocuklarına daha dürüst olmanın "yeni bir yolunu" bulduğunu ifade etti.