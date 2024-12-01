Angelina Jolie yeşil ışık yaktı: Malefiz geri mi dönüyor?

Yayınlanma: 01.12.2024 - 19:38

Güncelleme: 01.12.2024 - 19:38

Disney'in 1959 yapımı animasyon filmi Uyuyan Güzel'deki kötü kalpli peri olan Malefiz 2014 yapımı canlı aksiyon filminde Angelina Jolie tarafından hayata geçirildi. Jolie'nin canlandırdığı “Tüm Kötülüklerin Sahibesi”, onu Uyuyan Güzel'in intikamcı perisinden son derece sempatik ve çok yönlü bir anti kahramana dönüştürdü.

Deadline'a verdiği bir röportajda Angelina Jolie, “Onu tekrar oynamayı çok isterim” diyerek bir başka Malefiz filminde oynama arzusunu dile getirdi. Jolie'nin bu rol için duyduğu heyecan, izleyicilerin Malefiz'in büyüleyici hikayesinin sonunu görmemiş olabileceklerini gösteriyor. Malefiz 3 için resmi bir plan açıklanmamış olsa da, Jolie'nin yorumları Disney'in en iddialı kötü adam merkezli projelerinden biri olmaya devam eden serinin olası bir devamı için kapıyı açık bırakıyor.