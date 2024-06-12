Ankara-Brüksel hattında zorlu dönem sinyali

Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:19

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:19

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiğdem Nas aşırı sağın 6-9 Haziran’da yapılan seçimlerde AP seçimlerinde oylarını artırmasına karşın merkezde yer alan siyasi partilerin hâlâ parlamentoda çoğunluğu sağladığını söyledi.

Nas, aşırı sağ siyasetin özellikle “göç ve AB’nin genişlemesi” konularında ağırlığının artabilebileceğine işaret etti. AB’nin ve baskın grup olan merkez sağcı Avrupa Halk Partisi’nin halihazırda son yıllarda göç politikalarını sertleştirdiğine dikkat çeken Nas, “Bu konuda daha kısıtlayıcı önlemler beklenebilir” dedi.

Nas ayrıca “Aşırı sağcılar, Yeşil Mutabakat ve yapay zekâ düzenlemeleri gibi alanlarda AB’nin geride kalmasını ve ülkelerin söz hakkının artmasını istiyor” diyerek birliğin etkisinin azaltılabileceği olasılığını dile getirdi.

Öte yandan aşırı sağ söylemlerin zemin kazanmasının bir diğer yansımasına ilişkin Nas, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya karşı oluşturulan ortak cephede çatlakların derinleşebileceğini vurguladı.

Diğer taraftan AB genişlemesi ve Ankara’ya yaklaşım konularına değinen Nas şöyle konuştu:

“Üyelik için sırada bekleyen Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlar ülkelerinin AB bütünleşmesi zorlaşabilir. Zaten bu üyelikler için de zorlu süreçler gerektiren iç reformlara ihtiyaç duyuluyor. AB-Türkiye hattında üyelik konusu durağan kalırken bunun yerine son zamanlarda gündeme getirilen Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi konusu aşırı sağın yansıması olarak sürüncemeye girer. Sağ cephe, Ankara’yı birlik dışında tutmak için çabalıyor. Türkiye, ilerici reformlar yapmadığı için sosyal demokratların ve Yeşiller’in halihazırda desteğini yitirmişti.”

“GERİ KABUL” UYARISI

Göç yükünün AB dışındaki ülkelere itilmesi politikasının önem kazanacağını ifade eden Nas, “Türkiye ile ilişkiler ‘al-ver’e dayalı eğilimin artacağı” yorumunda bulundu. Nas, vize serbestisi için öne sürülen kriterler tamamlansa dahi “Hava artık daha farklı” şeklinde konuştu. Nas, bazı siyasi nedenlerle pratikte yürürlükte olmadığını söylediği 2013’te imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması için Brüksel kanadından baskının artabileceği uyarısını yaptı.