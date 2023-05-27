Yunan basını: Ankara, seçimler öncesi askeri faaliyetleri azalttı
Kathimerini, Türkiye'de cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri öncesi Ankara'nın Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği askeri faaliyetleri azalttığını öne sürdü.
Yunanistan'ın önde gelen gazeleterinden Kathimerini'de, "Ankara denizdeki askeri tatbikatları daha da azalttı" başlıklı bir haber yayımlandı.
Haberde, Türkiye'de Pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri öncesi, Ankara'nın Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği "askeri faaliyetlerinin azaltıldığı" öne sürüldü.
Habere göre, Türkiye'nin, moratoryumdan önce bir deniz tatbikatı planlandığı, ancak "Ankara'dan gelen bilgilerin tatbikatın erteleneceğini hatta iptal edileceğini gösterdiği" belirtildi.
Yunan askeri kaynaklarına göre, Türk makamları tatbikat öncesinde gerekli seyir uyarısını (Navtex) da henüz yayınlamadı.
Haberde, Yunanistan'ın, Türkiye'de Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine "odaklandığı" kaydedildi.
MORATORYUM
Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran - 15 Eylül döneminde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı.
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