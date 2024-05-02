Ankara soykırım davasına katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya Türkiye’nin de katılma talebinde bulunacağını açıkladı. Daha önce Nikaragua ve Kolombiya müdahillik başvurusunda bulunmuştu.

Doğa Başak Öztürk
Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00
Ankara soykırım davasına katılıyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Ankara’da Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ve Gazze konusunun gündeme geldiği görüşmeler sonrası konuşan Fidan, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) 29 Aralık 2023’te İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına “müdahil olma kararı aldıklarını” duyurdu. 

UAD Statüsü’nün 63. maddesi devletlere, davası görülen uyuşmazlığa taraf olmasalar da bağlı bulundukları sözleşmelerin yorumlanması söz konusu olduğunda mahkemenin izni ile müdahil olma hakkı tanıyabiliyor. 

UAD, 26 Ocak ve 28 Mart’ta İsrail'e karşı bir dizi önlem kararı açıklamıştı. İrlanda, Belçika, Kolombiya ve Nikaragua da daha önce davaya müdahil olma başvurusunda bulunmuştu.


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