Ankara'da Fidan-Lavrov zirvesi: 'Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"(Ukrayna'yla) Savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kaldırılmadan bunun bitmesi mümkün değil" diyen Lavrov, "(ABD'yle) Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Ateşkes tartışmalarında Ukrayna ve AB sık sık pozisyon değiştiriyor. ABD, tutarlı bir görüşe sahip. Biz konumumuzu değiştirmiyoruz. “ABD'den, İstanbul görüşmeleri temel olarak kabul edilebilir şeklinde bir açıklama duymadım. Boris Johnson, Ukrayna’nın bunu imzalamasını engelledi" dedi.

Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya'nın her alanda temas halinde olduğunu belirten Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Türk Akımı’nın güvenliğini görüştük. Kiev rejimi tarafından zaman zaman terörist saldırı gerçekleştirilerek bu boru hatları devre dışı bırakılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"NATO'YA GİRME GİRİŞİMİ, SAVAŞIN ASIL SEBEBİDİR"

"Ukrayna’nın NATO’ya girme girişimi savaşın temel sebebidir. Ukrayna’nın NATO üyesi olması kabul edilemez. Bu, asla taviz vermeyeceğimiz koşulumuzdur" diyen Lavrov, "Nazi rejimi 2019’da bazı kanunlar kabul etti. Bu, Rus dilinin yasaklanmasını öngörüyordu. Basında ve kültürle ilgili her yerde Rusça’nın kullanılmasını yasakladı. Yüzyıllık Rus varlığını yok etmeye çalıştılar. Bu Nazi darbesi sonucunda Kırım kendi kararını verdi. Ordaki vatandaşlar Ukrayna rejimi altında yaşamak istemediler. Biden yönetimi Ukrayna'ya inanılmaz para harcadı. Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir" diye ekledi.

Lavrov Suriye konusunda, "Suriye’deki Amerikan üslerinin durumunu Suriye hükümeti karar verir. Ancak bu üslerin oradaki amacı, bölücü Kürt grupları desteklemekti" diye konuştu.

Lavrov, “(ABD’yle) Büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak. Umarım suni engellerle karşılaşmayız” ifadelerini kullandı.

"EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Fidan, "(Rusya-Ukrayna) Barışın görüşmeler yoluyla tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız. ABD’nin (Rusya-Ukrayna) yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz" diyen Fidan, "Görüşmemizde Suriye’deki durumu da ele aldık. Terör örgütlerinin Suriye’de yuvalanmasına müsamaha gösteremeyiz. Türkiye’nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Fidan, “(Rusya-Ukrayna) Güvenlik garantileri yakından takip ettiğimiz bir konu. Prensip itibariyle Türkiye barışa katkıya hazırdır" diye ekledi.