Ankara'da ‘Keşmir Kara Günü’ anma etkinliği

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:34

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:34

"Keşmir Kara Günü" anma etkinliği, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd'in ev sahipliğinde, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde yapıldı. Anma etkinliğine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Güray Alpar ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Büyükelçi Cüneyd, katılımlarından dolayı konuklara teşekkür ederken, geçmişte Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesini "gayrimeşru güç kullanarak askeri olarak işgal" ettiğini söyledi. Cammu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki çözülmemiş en eski sorunlardan biri olduğuna işaret eden Cüneyd, bölgede 900 binden fazla Hint askeri ve paramiliter birliğin olduğunu aktardı. Cüneyd, 1989'dan itibaren çok sayıda Keşmirlinin, Hindistan güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve gözaltına altına alındığını söyleyerek, Hindistan'ın uluslararası hukuka aykırı davrandığını kaydetti. Hindistan'ın bölgedeki politikalarının demografiyi değiştirmeye yönelik olduğuna işaret eden Cüneyd, aynı durumun Filistin'de de geçerli olduğunu belirtti.