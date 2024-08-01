Ankara'daki rehine takasına Biden'den ilk açıklama: ‘Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerimize minnettarım’

Yayınlanma: 01.08.2024 - 21:57

Güncelleme: 01.08.2024 - 21:57

ABD Başkanı Joe Biden'den Ankara'da 7 ülkeden 26 şahsın değişimini içeren rehine takasına yönelik ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada değişim programının gerçekleşmesinin diplomasinin zaferi olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, haksız yere Rusya'da hapsedilen üç Amerikan vatandaşı ve bir Amerikan yeşil kart sahibi nihayet eve dönüyor: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza. Onların özgürlüğünü güvence altına alan anlaşma, diplomasinin bir zaferidir. Toplamda, Rusya'dan 16 kişinin serbest bırakılmasını müzakere ettik bunlar arasında beş Alman ve kendi ülkelerinde siyasi mahkum olan yedi Rus vatandaşı da bulunmaktadır. Bu kadın ve erkeklerin bazıları yıllardır haksız yere tutuluyordu. Hepsi hayal edilemez acılar ve belirsizlikler yaşadı. Bugün, onların acısı sona erdi.

“MÜTTEFİKLERİMİZE MİNNETTARIM”

Bu sonuca ulaşmak için zorlu ve karmaşık müzakereler boyunca yanımızda duran Müttefiklerimize Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye de dahil olmak üzere minnettarım. Bu, dünyada güvenebileceğiniz ve dayanabileceğiniz dostlara sahip olmanın neden bu kadar önemli olduğunun güçlü bir örneğidir. İttifaklarımız Amerikalıları daha güvende kılmaktadır. Ve net olmalıyım: Haksız yere tutuklanan veya rehin tutulan her Amerikalının aileleriyle yeniden bir araya gelene kadar çalışmayı bırakmayacağım. Yönetimim şimdiye kadar 70'ten fazla Amerikalıyı, birçoğu göreve başlamamdan önce tutsak olanları, evlerine getirdi. Hâlâ çok sayıda aile, sevdiklerinden ayrı kalarak acı çekmektedir ve Başkan olarak, bu Amerikalıları evlerine getirmekten daha yüksek bir önceliğim yoktur. Bugün, Paul, Evan, Alsu ve Vladimir'in dönüşünü kutluyor ve aileleriyle birlikte seviniyoruz. Dünyanın dört bir yanında hâlâ haksız yere tutuklu veya rehin tutulan herkesi hatırlıyoruz. Ve ailelerine olan taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz: Sizi görüyoruz. Yanınızdayız. Ve sevdiklerinizi evlerine, ait oldukları yere getirmek için çalışmayı asla bırakmayacağız."