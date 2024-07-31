Ankara’nın sıcak mesajlarına karşın Esad rejimi tutumunu değiştirmiyor

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile yakınlaşma ve normaleşme mesajlarına karşın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın aynı tutumda olmadığı görüldü. Esad rejimine bağlı “Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Komisyonu”, terörün finansmanını sağlama ve karapara aklama çalışmalarına bulaştığı iddia edilen kişi ve kuruluş listesini güncelledi. Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yer aldı. AKP’nin “terörü destekleyen bir parti” olarak nitelendirildiği listeye HÜDA PAR ve oluşumları da eklendi.

Erdoğan, 5 ve 7 Temmuz’da yaptığı açıklamalarda Esad’a davet gönderilebileceğini, Şam’dan ilişkileri düzeltmek adına olumlu adım atıldığı takdirde olumlu karşılık verileceğine ilişkin mesajlar vermiş, Rusya ve Irak’ın da bu konuda belirli yaklaşımları olduğunu aktarmıştı. Ancak Esad rejimi tutumunu değiştirmemekte ısrarcı.

LİSTE KABARIK

Dış kaynaklardan edinilen bilgilere göre “Suriye Karapara Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Kurumu”na bağlı “Kişi ve Kuruluşların Fonlarını Dondurulması Komitesi” karapara aklama ve Suriye’deki terörizmi desteklemekle suçlanan kişi ve kuruluşların listesini 11 Temmuz’da güncelledi. Son durumda terörün finansmanını sağlama ve karapara aklama çalışmalarına bulaştığı iddia edilen kişi ve kuruluş sayısının arttığı görülürken 567 kişi ve 127 kuruluşun söz konusu faaliyetlere katıldığı öne sürüldü. Şam’a sıcak mesajlar göndermesine karşın Erdoğan’ın ismi de söz konusu listedeki varlığını korudu.

Listede aynı zamanda terör finansmanı ve karapara aklama faaliyetlerinde bulunulduğu iddia edilen siyasi partiler ve dernekler de var. Bu kapsamda Türkiye’den AKP ve HÜDA PAR listede söz konusu faaliyetlerin yürütüldüğü siyasi partiler listesinde adı geçen oluşumlar oldu. Türkiye’de Hizbullah’a yakınlığı ile dikkat çeken Umut Kervanı, İHH İnsanı Yardımlaşma Derneği, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Sadakataşı Derneği gibi bazı dernek ve kuruluşlar da listeye eklendi.

Eski Lübnan Başbakanı ve Gelecek Hareketi Başkanı Saad Hariri’nin de yer aldığı listede Bahreyn, Kuveyt, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, Pakistan, Amerika ve Almanya’dan isimler de bulunuyor.